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    06-03-2019

						
Osmanlı fotoğraf tarihi bu kitapta yaşıyor 

						

							
							

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İstanbul’un en önemli fotoğraf stüdyolarından biri olan Nicolas Andriomenos fotoğrafhanesinin değerli arşivi koleksiyoner Adem Köşlü ve oğlu Ünsal Köşlü’nün kişisel çabalarıyla değerli bir kitapta bir araya getirildi. İstanbul fotograflarından saray fotoğraflarına uzanan hikayenin araştırmasını yapan baba-oğul Köşlü’nün kitabında hem saray mensuplarının hem de dönemin İstanbullarının bugün için bir hazine niteliğindeki fotoğraflarını incelemek mümkün. Osmanlı fotoğraf tarihinin muazzam geçmişi de bir anlamda bu değerli arşivle birlikte ortaya çıkmış olacak.
						

						

						
						
												

							
							

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