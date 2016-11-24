Oxford Sözlüğü yılın sözcüğünü açıkladı: Post-truth

Oxford Sözlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın sözcüğünü açıkladı: Post-truth. Oxford Sözlüğü "post-gerçek" olarak çevrilebilecek sözcüğün sözlük anlamını şu şekilde veriyor: Nesnel gerçekliklerin kamuoyunu şekillendirmede duygusal ve kişisel görüşlerden daha az etkili olması.

"Post-truth" sözcüğü yıl içinde özellikle Amerika'daki başkanlık seçimine paralel olarak popüler hale gelmişti. Oxford Sözlüğü'nün başkanı Casper Grathwohl da zorlu politik tartışmalarla dolu bir yılın ardından bu sözcüğün seçilmiş olmasının süpriz olmadığını söylüyor. Fakat "post-truth" sözcüğünün geçmişi sanıldığı kadar da kısa değil. Oxford Sözlüğü'nün tespitine göre bu sözcük ilk olarak 1992 yılında, The Nation adlı dergide geçiyor. Sırp asıllı bir Amerikalı olan oyun yazarı Steve Tesich "post-truth" sözcüğünü Körfez Savaşı hakkında yaptığı bir yorum sırasınca kullanmış. "Bizler, özgür insanlar olarak, özgürce bir tür post-gerçek dünyada yaşamak istediğimize karar verdik," diyor Tesich yaptığı yorumda.

Oxford Sözlüğü "post-truth" sözcüğünün son bir yılda yükselen popülaritesine de dikkat çekiyor. İstatistiklere göre sözcüğün kullanım sıklığı 2016 yılı içinde %2000 artmış!

Kaynak: www.oxforddictionaries.com



