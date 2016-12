Oxford Üniversitesi'nden cinsiyetsiz zamir: Ze

Oxford Üniversitesi cinsiyet eşitsizliklerini ve cinsiyetler arası ayrımcılığı azalatmasını umduğu yeni bir çalışmaya imza attı; herhangi bir cinsel kimliğe işaret etmeyen bir zamir kullanmaya başladı: Ze.

Bilindiği gibi İngilizcede "he" zamiri erkekleri, "she" zamiri ise kadınları işaret ediyor. Fakat Öğrenci Birliği tarafından önerilen "ze" herhangi bir cinsel kimliğe işaret etmiyor ve her iki cinsiyetten kişiler için de kullanılabiliyor. Öğrenci Birliği'nin yayımladığı broşürde bu sayede okul bünyesindeki trans bireylerin kasıtlı bir biçimde yanlış zamir kullanılarak rencide edilmesinin önüne geçmeyi umuyor. Ayrıca üniversitenin davranış kuralları uyarınca trans bir bireyden kasti olarak yanlış zamirle bahsetmek kusurlu bir davranış sayılıyor. İnsan hakları ve LGBT aktivisti Peter Tatchell The Times dergisine yaptığı açıklamada, "Bu kişilerin kendilerini kadın ya da erkek olarak tanımlama hakkına saygı duymaktır," diyor.

Ze zamiri üniversiteler arasında gittikçe yaygınlaşıyor. Cambridge Üniversitesi de aynı yönde adımlar atacağının sinyalini veriyor şu günlerde. Böylelikle ze zamirinin sadece sosyal hayatta değil, edebi ve akademik dünyada da kendine yer bulması umuluyor.

