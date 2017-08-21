Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    21-08-2017

						
Öykü otomatları okurları bekliyor

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 12

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Günlük hayatın koşuşturması içerisinde hepimiz, farkında olmasak da, vaktimizin önemli bir kısmını çeşitli sebeplerle beklerken geçiriyoruz. Fransız menşeili bir yayıncılık girişimi bekleyerek geçen bu anlarını değerli kılmak isteyince ortaya ücretsiz olarak öykü alıp okuyabileceğiniz öykü otomatları çıkmış.
 
 
Fransa'nın Grenoble kentinde çeşitli noktalara yerleştirilen otomatlardan bir, üç ya da beş dakikada okuyabileceğiniz öykülerin yanı sıra şiirler ve haikular temin etmek de mümkün. Otomatların sisteminde yaklaşık 600 öykü bulunuyor. Bu öyküler Short Edition adlı bir web sitesi üzerinden seçiliyor. Short Edition adlı sitenin 140.000'den fazla üyesi ve 1000'den fazla yazarı bulunuyor. Otomatlarda sunulan öyküler bu sitedekiler içerisinden bir seçici kurul tarafından seçiliyor.
 
 
Projenin yaratıcıları modern hayatın hızlı yaşam biçimini edebiyata adapte etmek istediklerini belirtiyorlar. Fransa genelinde oldukça popüler olan öykü otomatlarının ünü şimdilerde Avrupa sınırlarını da aşmış ve Amerika'ya dek ulaşmış durumda. Short Edition'ın WriteBoston ile yaptığı anlaşma ile hikayet otomatları Amerika'nın Boston şehrinde de yerini alacak. İlk adımda Fransa'daki otomatlarda dağıtıma sokulan öykülerin İngilizceye çevrilmesiyle başlanacak projede zaman içerisinde İngilizce yazılmış öykü ve şiirlere de yer verilecek.
 
 
 
Kaynak: Boston Globe
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Yakında'nın "y"si!

						
İsmi Raymond Chandler, Ross Macdonald gibi usta polisiyecilerle birlikte anılan Sue Grafton, merkezinde özel detektif Kinsey Millhone'un yer aldığı serisine 1982 yılında başlamıştı. Yıllar içerisinde bu kapsamda yayımlanan her roman, "Bir Kinsey Millhone polisiyesi" olarak anılsa da, aslında bu seriyi özel kılan, alfabeyi takip etmesiydi.

						
					

					

					

										

					

						
Wattpad ve DEX Kitap işbirliğiyle "İlk Romanım" yarışması

						
Son yıllarda özellikle gençler arasında popülerliği hızla artan Wattpad uygulamasının adını, bu uygulama sayesinde "keşfedilen" yazarlarla birlikte sıklıkla duyuyoruz. Şimdi de Wattpad bir ilke imza atıyor ve DEX Kitap işbirliğiyle yeni yazarlar keşfetmeyi amaçlayan bir yarışma düzenliyor. 
 

						
					

					

					

										

					

						
İthaki Akademi'nin yeni konuğu Sine Ergün

						
İthaki Akademi'nin yaz boyunca sürdüreceği söyleşilerin ağustos ayındaki üçüncü konuğu Sine Ergün.

						
					

					

					

										

					

						
Polisiye yazarı katil zanlısı olarak tutuklandı!

						
Çin'in ünlü polisiye yazarlarından biri olan Liu Yongbiao'nın romanlarının ardından oldukça ürkütücü bir ihtimal ortaya çıktı: Ünlü yazar 22 yıl önce işlenen 4 cinayetin katil zanlısı olarak tutuklandı!
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Yakında'nın "y"si!

					

				

				
				

					
Öykü otomatları okurları bekliyor

					

				

				
				

					
Wattpad ve DEX Kitap işbirliğiyle "İlk Romanım" yarışması

					

				

								
				

					
İthaki Akademi'nin yeni konuğu Sine Ergün

					

				

								
				

					
Polisiye yazarı katil zanlısı olarak tutuklandı!

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Gökhan Dumanlı ile söyleşi:


"Zarafet ölmedi, görgüsüzlük popüler oldu."

Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Öykü otomatları okurları bekliyor
						
					
					
				

																

						2 - Zor yolların arabeskleştirilmemiş bir gün dökümü
						
					
					
				

																

						3 - Ernest Hemingway hakkında bilmediğiniz 10 şey
						
					
					
				

																

						4 - Kitap kurtlarının bayılacağı 11 tarif
						
					
					
				

																

						5 - Yakında'nın "y"si!
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap