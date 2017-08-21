Öykü otomatları okurları bekliyor

Günlük hayatın koşuşturması içerisinde hepimiz, farkında olmasak da, vaktimizin önemli bir kısmını çeşitli sebeplerle beklerken geçiriyoruz. Fransız menşeili bir yayıncılık girişimi bekleyerek geçen bu anlarını değerli kılmak isteyince ortaya ücretsiz olarak öykü alıp okuyabileceğiniz öykü otomatları çıkmış.

Fransa'nın Grenoble kentinde çeşitli noktalara yerleştirilen otomatlardan bir, üç ya da beş dakikada okuyabileceğiniz öykülerin yanı sıra şiirler ve haikular temin etmek de mümkün. Otomatların sisteminde yaklaşık 600 öykü bulunuyor. Bu öyküler Short Edition adlı bir web sitesi üzerinden seçiliyor. Short Edition adlı sitenin 140.000'den fazla üyesi ve 1000'den fazla yazarı bulunuyor. Otomatlarda sunulan öyküler bu sitedekiler içerisinden bir seçici kurul tarafından seçiliyor.

Projenin yaratıcıları modern hayatın hızlı yaşam biçimini edebiyata adapte etmek istediklerini belirtiyorlar. Fransa genelinde oldukça popüler olan öykü otomatlarının ünü şimdilerde Avrupa sınırlarını da aşmış ve Amerika'ya dek ulaşmış durumda. Short Edition'ın WriteBoston ile yaptığı anlaşma ile hikayet otomatları Amerika'nın Boston şehrinde de yerini alacak. İlk adımda Fransa'daki otomatlarda dağıtıma sokulan öykülerin İngilizceye çevrilmesiyle başlanacak projede zaman içerisinde İngilizce yazılmış öykü ve şiirlere de yer verilecek.

Kaynak: Boston Globe