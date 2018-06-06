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    06-06-2018

						
Peter Jackson'ın yapımcısı olduğu “Yürüyen Kentler”den resmi fragman

						

							
							

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Yüzüklerin Efendisi'nin beyazperde serüveninin yaratıcısı Peter Jackson'ın, Philip Reeve imzalı Yürüyen Kentler serisine hayranlık beslediğini biliyoruz. Jackson'ın uzunca bir süredir steampunk türündeki bu serinin sinema uyarlaması üzerinde -hem yapımcı hem de senarist olarak- çalıştığı da malumumuz. 14 Aralık 2018'de Ölümcül Makineler (Mortal Engines) adıyla vizyona girecek filmin resmi fragmanı sonunda yayında!


 




 


Oldukça heyecan verici bir görsel dünyaya sahip filmde, Yüzüklerin Efendisi ve The Matrix serilerinin yıldızlarından Hugo Weaving başrolde yer alıyor.


 


Philip Reeve'in 4 kitaplık Yürüyen Kentler serisi, ON8 etiketiyle ülkemizde yayımlanmıştı.


 


 




 


 

						

						

						
						
												

							
							

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Peter Jackson'ın yapımcısı olduğu “Yürüyen Kentler”den resmi fragman

					

				

				
				

					
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