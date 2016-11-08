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    08-11-2016

						
Philip Roth kütüphanesini bağışlıyor

						

							
							

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Amerika'nın yaşayan en önemli yazarlarından biri olan Philip Roth kişisel kütüphanesinden 3500 kitabı Newark Halk Kütüphanesi'ne bağışlamaya hazırlanıyor, üstelik kitapların içine düştüğü notlarla beraber!
 
 
Kendisi de Newark'ta büyüyen Roth bu şehirle oldukça sıkı bir gönül bağına sahip.  Kendisinin de büyüme çağlarında adeta bir "kütüphane bağımlısı" olduğunu söylüyor Philip Roth ve ekliyor: "Kararım kişisel kütüphanemi Newark'ta, özellikle de doğduğum şehire uzun vadeli bir kimlik kazandıran Newark Halk Kütüphanesi'nde kurmaktan yana."
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Boston Globe
						

						

						
						
												

							
							

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