Polisiye yazarı katil zanlısı olarak tutuklandı!

Çin'in ünlü polisiye yazarlarından biri olan Liu Yongbiao'nın romanlarının ardından oldukça ürkütücü bir ihtimal ortaya çıktı: Ünlü yazar 22 yıl önce işlenen 4 cinayetin katil zanlısı olarak tutuklandı!

Liu Yongbiao The Guilty Secret adlı kitabının giriş bölümünde edebi bir sansasyon yaratmasını ümit ettiği yeni bir roman üzerinde çalıştığını ve bunun birçok cinayet işlemesine rağmen yakalanmamayı başaran kadın bir yazar hakkında olduğunu duyurmuştu. Bu yeni romanın adının da The Beautiful Writer who Killed olduğu ilan edilmişti.

Fakat geçtiğimiz günlerde Liu Yongbiao'nun bu yeni romanının tümüyle kurgu olmayabileceği iddiası gündeme geldi. Zira ünlü polisiyeci 29 Kasım 1995 yılında işlenen dört cinayetin katil zanlısı olarak tutuklandı. 1995 yılında kimliği belirlenemeyen iki şahıs Çin'in Huzhou kentinde bir otele hırsızlık amacıyla yerleşmiş ve kendilerine direnen bir müşteriyi döverek öldürmenin yanı sıra otelin sahibi olan çifti ve çiftin 13 yaşındaki torunlarını da katletmişti.

O dönemin teknolojisi delilleri inceleme konusunda yetersiz kalınca dört kişinin katledildiği bu olay faili meçhul olarak kalmıştı. Ancak gelişen teknolojinin ışığında dosyayı tekrar ele alan polisler yeniden yapılan DNA ve parmak izi incelemeleri sonucunda Liu Yongbiao'yu ve adının Wang olduğu duyurulan 64 yaşında bir adamı cinayetin şüphelileri olarak tutukladı.

Cinayetlerden 22 yıl sonra polisleri kapısında gören Liu Yongbiao'nun üzerine atılı suçlamaları reddetmediği ve polislere, "Bunca zamandır sizi bekliyordum," dediği belirtildi. Yazarın eşine ise, "Nihayet uzun zamandır süren bu zihinsel azaptan kurtulabilirim," dediği de iddialar arasında.

Yazar her ne kadar The Beautiful Writer who Killed adlı romanını yayımlayamamış olsa da eşine geçmiş suçlarını itiraf eden tek sayfalık bir mektup yazdığı da söylentiler arasında.

Kaynak: The Guardian