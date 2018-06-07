Pulitzer Ödüllü "Yeraltı Demiryolu" TV dizisi oluyor

Colson Whitehead’in yayımlanır yayımlanmaz büyük etki yaratan ve Pulitzer’in yanı sıra Arthur C. Clarke Ödülü’nü de kazanan romanı Yeraltı Demiryolu, Amazon için 11 bölümlük bir TV dizisine uyarlanacak.
Dizinin yönetmenliğini Ay Işığı (Moonlight) filmiyle En İyi Film, En İyi Yönetmen dalları dahil üç Oscar kazanan Barry Jenkins üstlenecek.
“Yeraltı Demiryolu”, ABD’de, köle olarak çalıştıkları plantasyonlardan kaçacak cesareti toplayanların kullandığı güvenli koridora verilen bir isim. Whitehead’in romanı, bu mecazı, gerçekten bir yeraltı demiryolu tasavvur ederek kurgusunun içine yediriyordu.
Yeraltı Demiryolu SabitFikir yazarlarının 2017’de seçtiği En İyi 50 Roman listesinde de birinci olmuştu.
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