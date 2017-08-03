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    03-08-2017

						
SabitFikir'in ağustos sayısı çıktı: Kedili edebiyat

						

							
							

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Kedilerle edebiyatı bir arada düşünmek kulağa hayli kolay geliyor. Ne de olsa bu sakin (ve biraz da tembel) hayvanların yaradılışı okuma ve yazma eylemleriyle hayli örtüşüyor. Yazarların uzun ve zaman zaman da sıkıntılı geçen yazma süreçlerine eşlik eden kediler kimi zaman bir roman kahramanına da dönüşebiliyorlar; son zamanlarda sık sık rastladığımız gibi... Hatta yakın bir zaman önce bir belgesele bile konu oldular.
 
 
Edebiyatın kedilere ve kedilerin dünyasına duyduğu bu yoğun ilgiye kayıtsız kalmak mümkün değil elbette, dolayısıyla, SabitFikir’in Ağustos 2017 tarihli 78. sayısı aynı zamanda bir “kedili edebiyat” sayısı. Tuğçe Isıyel’in de dosya yazısında özellikle belirttiği gibi, “Kedisiz bir yaşam hata mıdır bilemiyorum ancak kedisiz bir edebiyatı düşünmenin hata olacağını söyleyebilirim.”


SabitFikir orta sayfalarının vazgeçilmezi KararsızOkur infografiği de, her zamanki gibi kapak konusunu destekliyor. Murat Can Aşlak’ın hazırladığı ve Onur Atay’ın resimlediği KararsızOkur edebiyatın kapıdan kovulsa bacadan giren kedilerinin peşine düşüyor. Söyleşi sayfalarında ise Ece Karaağaç, Kediatri adlı kitabıyla kedilerin sadece sanatçı değil, otacı tarafını da ortaya koyan Tarkan Kaynar’ı konuk ediyor.
 
 
 
 
Güncel meseleler ve güvenilir kitap eleştirileri için…
 
“Çizgili dergiler”i takip eden herkesin ilk aklına gelen üreticilerden biri olan Galip Tekin, 6 Temmuz’da aramızdan ayrıldı; Levent Cantek’in Anma yazısında özellikle belirttiği gibi, “Galip Tekin’in yokluğu, mizah dergilerinde ‘siyahiliğin’ eksikliği olacak ama galiba en çok, ürettiğinden emin olduğunuz bir abinin, çizgiden heyecanlanarak konuşan bir ‘amatörün’ kaybını hissedeceğiz. Bu da durup durup kederlenmemiz demek.
 
Dünyadan sayfalarında Mert Tanaydın “ada manyaklığı” konusunu ele alırken; Hilmi Tezgör, Müzik  sayfalarında adını Nina Simone’un şarkısından alan bir kitaba değiniyor. Güncel sayfalarında da Zeynep Şen, yazarların son dileklerine kulak kabartıyor.
SabitFikir’de yeni bir köşe: bu aydan itibaren A. Ömer Türkeş, BirKlasik sayfalarında modası asla geçmeyen kitapları mercek altına alacak; ilk kitap, John Steinbeck’in Sardalye Sokağı isimli romanı. Seval Şahin de, DündenYarına sayfalarında Sevgi Soysal’ın TRT günlerine götürüyor bizi. BaşkaDünyalar’da ise Yankı Enki, bir yüzüğün ihtişamına kapılan genç kahramanı takip ediyor.
 
SabitFikir’in bu sayısında ayrıca Joyce Johnson, Gülayşe Koçak, Maryanne Wolf, Ashley Elston, Michel Laub, Selçuk Demirel, Ayşe Erbulak, Dilek Türker ve Ian McGuire’in eserlerini güvenilir eleştirmenler Kahraman Çayırlı, Burcu Bayer, Gökçe Gündüç, Özge Uysal, Ece Çavuşlu, Seda Ateş, Abdullah Ezik, Ali Bulunmaz ve Can Semercioğlu yorumluyor. Irmak Şahinoğlu’nun değindiği kitap ise oldukça "leziz"; Yenilir Bu Hayat.
 

 
KuşBakışı bölümünün bu ayki konuğu ise bize masasını açmakla kalmayıp yeni bir “Metin Çakır polisiyesi” müjdesi veren Armağan Tunaboylu.

SabitFikir'in kapak illüstrasyonu Dilem Serbest’e ait. Ancak çizimler bununla sınırlı değil; iç sayfalarda dikkatli gözler, çok sayıda yetenekli ve genç çizerle de karşılaşıyor.
 
 
 
SabitFikir arşivinden ek okumalar
 
Bu sayıyla birlikte, dikkatli gözler, bir yeniliği de fark edecektir. En baştan beri, SabitFikir’de yayımladığımız her yazıyı, bir süre sonra internet sitemize de ekliyoruz. Hatta sitede, basılı dergiden çok daha geniş bir içerik var. (Yerimiz dar değil!) QR kodlar kullanarak basılı dergideki içeriklerle bu sanal arşiv arasında bir bağlantı kurmaya çalıştık. Böylelikle, SabitFikir arşivinden konuyla ilişkili “ek okuma” yapmak isteyenler, QR kodu okutarak ilgili yazıya kolaylıkla ulaşabilecekler diye umuyoruz.
 
 
 
 
 
 
Görseller: Dilem Serbest, Gülce Baycık, Gökçe İrten
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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