Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı Pelin Buzluk'un

Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak adına Darüşşafaka Cemiyeti ve İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle, bu yıl 63. kez düzenlenen Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı'nın sahibi belli oldu. Yazar Pelin Buzluk, En Eski Yüz adlı kitabıyla ödüle layık görüldü.
Pelin Buzluk'u ödüle layık gören jüri bu yıl Doğan Hızlan başkanlığında Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Jale Parla, Murat Gülsoy ve Metin Celal'den oluşuyordu.
Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Yekta Kopan, Mehmet Zaman Saçlıoğlu gibi yazarların kazandığı Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı, geçen yıl Güneş Sepeti adlı öykü kitabıyla Muzaffer Kale'ye verilmişti.
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