Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    26-07-2017

						
Salinger filminden ilk fragman

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 1

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Amerikan edebiyatının en ünlü temsilcilerinden J. D. Salinger'ın hayatı şimdilerde beyazperdeye çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Danny Strong'un üstlendiği Rebel in the Rye 15 Eylül'de sinemalarda olacak.


 


Danny Strong'un senaryosunu J. D. Salinger: A Life adlı biyografinin de yazarı olan Kenneth Slawenski ile beraber kaleme aldığı filmin başrollerinde Ben Ölmeden Önce'den tanıdığımız Zoey Deutch, Mad Max'ten hatırlayacağımız Nicholas Hoult ve Netflix yapımı House of Cards ile adından sıkça söz ettiren usta oyuncu Kevin Spacey bulunuyor.


 


Edebiyatseverlerin merakla beklediği filmin ilk fragmanı ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İşte o fragman!


 


 


 


 



						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Türkiye Bilişim Derneği'nden bilimkurgu öykü yarışması

						
Türkiye Bilişim Derneği (TBD), gelenekselleşen bilimkurgu öykü yarışmasını bu yıl on dokuzuncu kez düzenliyor. Başvuru süreci 15 Eylül'e kadar sürecek olan yarışma bilimkurgu türünde eserleri bekliyor.
 

						
					

					

					

										

					

						
Anthony Bourdain'den korkunç yemek hikayeleri

						
New York'ta bulunan Brasserie Les Halles'ın baş şefi, televizyoncu ve yazar Anthony Bourdain, bu kez sadece yemek düşkünlerine değil, korku türü hayranlarına da seslenmeye hazırlanıyor.
 

						
					

					

					

										

					

						
Harry Potter'ın iki yeni kitabı yolda

						
Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk yayımlanışının yirminci yılında serinin yayıncısı Bloomsbury iki yeni Harry Potter kitabının yolda olduğunu duyurdu.
 
 

						
					

					

					

										

					

						
Dünyadaki ilk Jane Austen heykeli

						
Jane Austen, ölümünün 200. yılında çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Özellikle İngiltere merkezli bu etkinliklerin en sonuncusu, dünyadaki ilk Jane Austen heykelinin, yazarın doğum yeri olan Basingstoke, Steventon'da yükselmesi oldu. Heykelin açılışı dün, yazarın ölüm yıldönümü olan 18 Temmuz'da gerçekleştirilen bir törenle yapıldı.
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Salinger filminden ilk fragman

					

				

				
				

					
Türkiye Bilişim Derneği'nden bilimkurgu öykü yarışması

					

				

				
				

					
Anthony Bourdain'den korkunç yemek hikayeleri

					

				

								
				

					
Harry Potter'ın iki yeni kitabı yolda

					

				

								
				

					
Dünyadaki ilk Jane Austen heykeli

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Ahmet Faruk Kayral ile söyleşi:

"Her şeye rağmen, yine de bu konuyla ilgilenen binlerce kültürlü insan var."

Ece KARAAĞAÇ
 
 
 
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Salinger filminden ilk fragman
						
					
					
				

																

						2 - Roald Dahl’ın sözlüklere kattığı altı güzel sözcük
						
					
					
				

																

						3 - Ünlü kitaplar ne kadar sürede yazıldı?
						
					
					
				

																

						4 - Müzik // Müzik tarihinin “çizgili” hali
						
					
					
				

																

						5 - Dünyadan // Küresel yayın piyasasında eş zamanlı yayıncılık 
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap