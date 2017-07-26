Salinger filminden ilk fragman

Amerikan edebiyatının en ünlü temsilcilerinden J. D. Salinger'ın hayatı şimdilerde beyazperdeye çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Danny Strong'un üstlendiği Rebel in the Rye 15 Eylül'de sinemalarda olacak.
Danny Strong'un senaryosunu J. D. Salinger: A Life adlı biyografinin de yazarı olan Kenneth Slawenski ile beraber kaleme aldığı filmin başrollerinde Ben Ölmeden Önce'den tanıdığımız Zoey Deutch, Mad Max'ten hatırlayacağımız Nicholas Hoult ve Netflix yapımı House of Cards ile adından sıkça söz ettiren usta oyuncu Kevin Spacey bulunuyor.
Edebiyatseverlerin merakla beklediği filmin ilk fragmanı ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İşte o fragman!
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