Sam Shepard hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yazarı Sam Shepard önceki gün hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Amerikalı oyun yazarının Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığıyla mücadele ettiği biliniyordu. Ünlü yazarın bu hastalığa bağlı komplikasyonlar sebebiyle 30 Temmuz günü Kentucky'deki evinde hayatını kaybettiği kamuoyuna duyuruldu.

Sam Shepard kimdir?

Eserlerinin çoğu açık sözlülüğüyle bilinen yazar aynı zamanda bir aktördür. Oyunlarında, ABD'nin batısına has yaşamı gerçekçi bir anlayışla ele almıştır. Tiyatro ve film oyunculuğuyla da adından söz ettirmiştir.





Gömülü Çocuk adlı oyunu 1979 yılında Pulitzer Ödülü kazanan yazarın diğer önemli oyunları Aç Sınıfın Laneti (1978) ve Vahşi Batı (1980) oyunlarıdır. Bob Dylan'la yaptığı ortak çalışmalar sürrealist bir film olan Renaldo & Clara ile başlamış, Dylan'ın Knocked Out Loaded albümüne kadar devam etmiştir.





1969 yılında aktris O-Lan Jones ile evlenen yazar bu evlilikten Jesse adında bir erkek çocuğa sahip olmuştur. Bu evliliği 1984 yılında sona eren yazar 1983 yılından ölümüne dek Oscar Ödülü sahibi Jessica Lange ile birlikte Manhattan'da yaşamıştır.

Kaynak: The New York Times