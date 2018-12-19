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    19-12-2018

						
Sanatın Süper Kısa Serüveni

						

							
							

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Samed Karagöz ve İsmail Erdoğan 12 hafta sürecek “Sanatın Süper Kısa Serüveni” seminer dizisine başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği etkinlik kapsamında ilki 21 Aralık 2018’de yapılacak seminer “İnsan niçin resmeder?” üzerine olacak. 28 Aralık’ta “Antik çağda resim”, 4 Ocak’ta “Hristiyanlıkta resim”, 11 Ocak’ta “İslam dininde resim”, 18 Ocak’ta “Rönesans, Rönesans dedikleri”, 25 Ocak’ta “Barok ve ötesi” konuşulacak. Seminerler her cuma akşamı Atatürk Kitaplığı Konferans Salonu’nda, 18.30 ile 20.30 saatleri arasında.
 
						

						

						
						
												

							
							

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