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    13-10-2016

						
Saraj Jessica Parker editörlüğe el atıyor

						

							
							

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Sex and The City dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker'in artık yeni bir mesleği var: Editörlük. 1917 yılında Virginia Woolf ve eşi Leonard Woolf tarafından kurulan Hogarth adlı yayınevi Saraj Jessica Parker'la her yıl dört seçmesi ve basıma hazırlaması konusunda anlaşmaya vardı.
 
 
"Kitapları sevme nedenim oyunculuğu sevme nedenimle aynı," diyor Sarah Jessica Parker The New York Times'a yaptığı açıklamada. "Çünkü başka insanların hikayelerini kendi hikayemden daha enteresan buluyorum." Ünlü oyuncu önümüzdeki günlerde sadece HBO yapımı yeni dizisi Divorce ile değil, yayıncılık kariyeriyle de adından söz ettirecek gibi duruyor.
 
 
 
 
 
Kaynak: The New York Times
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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