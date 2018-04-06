Seray Şahiner'in romanı "Kul" ilk kez sahnelendi

Seray Şahiner’in kendi romanından sahnelere uyarladığı Kul, 4 Nisan Çarşamba akşamı TOY İstanbul’da ilk kez izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Mert Öner’in yaptığı bu tek kişilik oyunda Dolunay Soysert rol alıyor.
Şahiner’in, şehrin kıyısında sıkışmış kalmış, kimsenin “görmediği” bir kadının, Mercan’ın öyküsünü anlatan romanı geçtiğimiz yıl Can Yayınları etiketiyle yayımlanmıştı. Şahiner’in bir başka romanının, Antabus’un sahne uyarlaması da büyük ses getirmiş, Nihal Yalçın'ın Leyla Taşçı karakterini canlandırdığı tek kişilik oyun 2016 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü almıştı.
Kul 11, 18 ve 25 Nisan Çarşamba akşamları TOY İstanbul’da sahnelenecek.
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