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    06-04-2018

						
Seray Şahiner'in romanı "Kul" ilk kez sahnelendi

						

							
							

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Seray Şahiner’in kendi romanından sahnelere uyarladığı Kul, 4 Nisan Çarşamba akşamı TOY İstanbul’da ilk kez izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Mert Öner’in yaptığı bu tek kişilik oyunda Dolunay Soysert rol alıyor. 

Şahiner’in, şehrin kıyısında sıkışmış kalmış, kimsenin “görmediği” bir kadının, Mercan’ın öyküsünü anlatan romanı geçtiğimiz yıl Can Yayınları etiketiyle yayımlanmıştı. Şahiner’in bir başka romanının, Antabus’un sahne uyarlaması da büyük ses getirmiş, Nihal Yalçın'ın Leyla Taşçı karakterini canlandırdığı tek kişilik oyun 2016 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü almıştı.
 
Kul 11, 18 ve 25 Nisan Çarşamba akşamları TOY İstanbul’da sahnelenecek.
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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