Sessiz Kalma! sinema filmi oluyor

Angie Thomas'ın çoksatanlar listelerinden inmeyen ilk romanı Sessiz Kalma! yakında beyazperdede de karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
İzleyicinin The Hunger Games'ten hatırlayacağı Amandla Stenberg'in başrolünde yer aldığı filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Filmde Russell Hornsby ve Regina Hall'u Amandla Stenberg'in canlandırdığı Starr Carter karakterinin ebeveynleri olarak izleyeceğiz.
Uyarlama senaryosunu Audrey Wells'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise George Tillman Jr. var. Çekimlerine henüz başlanan filmin ne zaman vizyona gireceği ise henüz belirsizliğini koruyor.
Kaynak: EW
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