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    28-10-2016

						
Shakespeare ve Marlowe ortaklığı gün yüzüne çıktı

						

							
							

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İngiliz edebiyatı tarihinde William Shakespeare kadar spekülasyona konu olan yazar azdır.  Dünyaca meşhur oyunlarını kendisinin yazıp yazmadığı, eserlerinin ardındaki aklın kim olduğu, hatta William Shakespeare diye birinin yaşayıp yaşamadığı bile sürüp giden tartışmalara sebep olmuştur. Oxford Üniversitesi Yayınları ise yakın zamanda uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda William Shakespeare'in 44 oyunundan 17 tanesinde başta yazarlardan yardım aldığını, üç oyununu ise en büyük rakibi olarak anılan Marlowe ile beraber yazdığını tespit ettiklerini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte VI. Henry oyununun künyesinde yazar olarak Marlowe'un da adına yer verilmeye başlanacak.
 
 
 
 
 
Kaynak: BBC
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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