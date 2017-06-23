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    23-06-2017

						
Sherlock'un yapımcılarından Dracula uyarlaması

						

							
							

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Şahane  
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Bram Stoker'ın ünlü vampiri Dracula televizyonda boy göstermeye hazırlanıyor. Arthur Conan Doyle'un ünlü dedektif karakteri Sherlock Holmes'ün Benedict Cumberbatch tarafından canlandırıldığı Sherlock'un yapımcıları bu kez Bram Stoker'ın Dracula romanını televizyona uyarlamak üzere kolları sıvadı.
 
 
 
Projenin arkasında Sherlock'tan tanıdığımız Mark Gatiss ve Steven Moffat var. Her ne kadar dizinin senaryo çalışmaları ve oyuncu arayışları henüz başlamamış olsa da dizinin Sherlock'takine benzer bir mini dizi anlayışıyla hazırlanacağı biliniyor. Dracula'nın da Sherlock gibi günümüz dünyasına taşınarak anlatılıp anlatılmayacağı ise henüz belirsiz.
 
Fakat bu elbette Dracula'nın televizyonda ilk boy gösterişi değil. Bram Stoker'ın ünlü romanı daha evvel Downton Abbey ekibi tarafından televizyona uyarlanmış ancak dizinin ekran ömrü bir sezonla sınırlı kalmıştı.
 
 
 
 
Kaynak: Variety
						

						

						
						
												

							
							

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