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    26-12-2018

						
Stefan Zweig’ın Hayatı Tiyatro Oyunu Oluyor

						

							
							

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Ankara Devinim Tiyatro, 9’uncu sanat yılında Avusturyalı yazar Stefan Zweig'ın ve eşi Lotte Altmann'ın Nazi Almanya’sından kaçışlarını, sürgünde II. Dünya Savaşı'nın buhranına, ruhlarında uyandırdığı acıya dayanamayıp intihar edişlerini konu alan yeni oyunu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
 
 
Oyun, Stefan Zweig’ın hayatı ekseninde yazarların, bilim adamlarının, sanatçıların Hitler rejimi tarafından hedef gösterilmesi, sürgün edilmesi, kaçmak zorunda bırakılması, kitaplarının yakılması ve Avrupa’nın çöküşünü işlerken aynı zamanda Stefan Zweig’ın da “otobiyografisi” niteliği taşımakta.
 
 
II. Dünya Savaşı’nın aydınlar, sanatçılar üzerinde yarattığı “hiçlik” ve “varoluş” sorunlarını tartışan oyun 2019 yılının bahar aylarında Ankara’da seyirci karşısında olacak. Yazarı ve yönetmeni Ahmet Yapar olan oyunda, Süleyman Kabaali ve Nurcihan Ergün rol alıyor.
						

						

						
						
												

							
							

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Türk Edebiyatı Vakfı'nda “Babalar ve Oğullar Metaforuyla Asım’a Bakmak” Konferansı

						
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Haberler

				

					
Türk Edebiyatı Vakfı'nda “Babalar ve Oğullar Metaforuyla Asım’a Bakmak” Konferansı

					

				

				
				

					
Stefan Zweig’ın Hayatı Tiyatro Oyunu Oluyor

					

				

				
				

					
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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Edebi türler arasındaki tartışmaları her zaman büyük bir keyifle izlemişimdir. Bu tartışmalar arasında kuşkusuz, hangi türün daha eski olduğuna dair tartışma, yazarları, şairleri ikiye böler. Şairler, şiirin en eski edebi tür olduğu iddiasındadırlar. Hikâyeciler ise insanın “tahkiye” etme ihtiyacından dolayı hikâye türünü ilk insana kadar dayandırırlar.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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