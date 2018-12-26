Stefan Zweig’ın Hayatı Tiyatro Oyunu Oluyor

Ankara Devinim Tiyatro, 9’uncu sanat yılında Avusturyalı yazar Stefan Zweig'ın ve eşi Lotte Altmann'ın Nazi Almanya’sından kaçışlarını, sürgünde II. Dünya Savaşı'nın buhranına, ruhlarında uyandırdığı acıya dayanamayıp intihar edişlerini konu alan yeni oyunu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Oyun, Stefan Zweig’ın hayatı ekseninde yazarların, bilim adamlarının, sanatçıların Hitler rejimi tarafından hedef gösterilmesi, sürgün edilmesi, kaçmak zorunda bırakılması, kitaplarının yakılması ve Avrupa’nın çöküşünü işlerken aynı zamanda Stefan Zweig’ın da “otobiyografisi” niteliği taşımakta.
II. Dünya Savaşı’nın aydınlar, sanatçılar üzerinde yarattığı “hiçlik” ve “varoluş” sorunlarını tartışan oyun 2019 yılının bahar aylarında Ankara’da seyirci karşısında olacak. Yazarı ve yönetmeni Ahmet Yapar olan oyunda, Süleyman Kabaali ve Nurcihan Ergün rol alıyor.
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