Stephen Hawking hayata veda etti

Evrenbilim alanında dünya tarihinin en önemli düşünürlerinden olan Stephen Hawking 76 yaşında, Cambridge’deki evinde yaşamını yitirdi. Zamanın Kısa Tarihi, Kara Delikler, Ceviz Kabuğundaki Evren gibi kitaplarıyla milyonlarca insana ilham veren ünlü fizikçi 21 yaşındayken yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle hayatının büyük bir kısmını tekerlekli sandalyede geçirdi. Sinir sistemini felç eden bu hastalık onun zihinsel faaliyetlerine engel olamadı.

Hawking’in tüm dünyadaki bilim insanlarının dikkatini çekmesi, 1970’te Kara Delikler üzerine yaptığı çalışmalarla gerçekleşti. Zamanın Kısa Tarihi ise onu geniş kitlelerle buluşturarak yıldız bir fizikçiye dönüştürdü. Bilim dünyasının prestijli ödüllerinden Albert Einstein Ödülü, Wolf Fizik Ödülü, Copley Madalyası gibi sayısız onura layık görülen Hawking Nobel’e ise hiçbir zaman uzanamamış ve bu pek çok tartışmanın konusu olmuştu.

Uzaylıların varlığına dair kehanetlerle ve insanlığın geleceğine dair uyarılarla da sık sık gündeme gelen Hawking, yakın zamanda Elon Musk ve Steve Wozniak gibi isimlerle birlikte, yapay zekayla kurulacak askeri birliklere karşı tedbirler alınması gerektiği görüşünü savunmuştu.

Görsel: Levent Y. İnce

Yararlanılan kaynak: Guardian