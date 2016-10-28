Stephen King bu kez çocuklar için yazıyor

Korku ve gerilim türünün usta ismi Stephen King konfor alanının dışına çıkıyor ve kalemini bu kez küçük okurlar için oynatıyor. King'in Beryl Evans müstear adıyla yazdığı ve Ned Dameron tarafından resimlenen Charlie The Choo Choo adlı resimli çocuk kitabı 22 Kasım'da Simon & Schuster Yayınevi tarafından yayımlanacak.

Kitap Bob adlı bir mühendisin Charlie adlı treniyle yaşadığı maceraları anlatıyor. Fakat Charlie'nin onu diğer trenlerden ayıran bir özelliği var: Charlie "yaşıyor."

Kitabın kapağında Stephen King'den bir alıntı da yer alıyor: "Eğer ben bir çocuk kitabı yazsaydım tam olarak böyle yazardım!"

Kaynak: The Guardian