Dijital yayın platformu Hulu, Stephen King külliyatına saygı duruşunda bulunan yeni bir diziyle heyecan yarattı. Yapımcılığını J.J. Abrams ve Stephen King’in üstlendiği Castle Rock adlı dizide King’in sevilen pek çok karakterinin yolları psikolojik gerilim türündeki özgün bir hikayeyle kesişecek.
Dizinin adı, King’in pek çok romanının mekanı olan hayali kasaba Castle Rock’tan geliyor. Kasabanın ismi, aynı zamanda William Golding’in Sineklerin Tanrısı’ndaki bir dağın ismine gönderme niteliği taşıyor.
25 Temmuz’da seyirci karşısına çıkacak dizide, Stephen King klasiği O’nun en yeni uyarlamasında (It, 2017) Palyaço Pennywise’ı canlandıran Bill Skarsgård’ın yanı sıra, Ay Işlığı (Moonlight, 2016) ile yıldızı parlayan André Holland ve usta oyuncu Sissy Spacek de rol alacak.
Dizinin resmi fragmanı da görücüye çıktı:
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