Suriyeli Kadınlardan Umudun Renkleri Sergisi

Türkiye’de yaşayan 12 Suriyeli kadının, umudun renklerini işlediği sanat eserleri; Ankara Cermodern’de sergilenmeye başlandı. Savaşın izlerini boyalarla silmeye çalışan o kadınlardan Hanan; "Benim için umudun rengi sarı, umudun adı ise Türkiye. Bu tabloya umudum olan şefkatli Türkiye'yi çizdim. Suriye'deki evime roketler düştü ama ben onun yerine bahçesinde sarı çiçekleri olan yeni bir ev resmettim" dedi.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük; “Umudun Renkleri projesi ve sergi, Türkiye’deki sığınmacıların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak” diye konuştu. Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Sosyal Uyum Yardım (SUY) nakit programı çerçevesinde yürütülen 3 aylık sanat çalışması sonrasında Türkiye’deki kadın sığınmacıların eşsiz bakış açısını dışa vuran sanat çalışmaları, Ankara Cermodern sanat galerisinde sergilenmeye başlandı. Umudun Renkleri girişiminde, 12 Suriyeli kadın, Türk eğitmenlerden serigrafi, kırkyama ve linolyum gibi farklı sanat teknikleri öğrendi ve sonrasında bu teknikleri, Suriye’deki savaştan kaçışları ve Türkiye’de güven arayışları sırasında deneyimlediklerini yansıtan eserleri yaratmak için kullandılar.