Süskind'in modern klasiği "Koku" Netflix dizisi oluyor

Patrick Süskind’in modern klasikler arasında gösterilen romanı Koku çok yakında bir televizyon dizisi olarak ekranlara gelecek. Şu an post-prodüksiyon aşamasında olan Alman yapımı dizi altı bölüm olarak planlandı. Dizinin yayın hakları Netflix tarafından satın alınınca, ulaşabileceği izleyici kitlesi de bir anda katbekat artmış oldu.

Süskind’in 18. yüzyıl Fransa'sında geçen ve kokulara karşı olağanüstü bir hassasiyeti olan Jean-Baptiste Grenouille adlı karakteri unutulmaz roman kahramanları arasına katan kitabı, daha önce Koku: Bir Katilin Hikayesi adıyla Tom Tykwer tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Gelen bilgiler, günümüzde geçecek Alman yapımı dizinin romana Tykwer’in filmi kadar sadık kalmayacağı yönünde. Dizinin 2018 sonbaharında Netflix platformunda olması bekleniyor.

Kaynak: The Hollywood Reporter