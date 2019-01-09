Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Ülker İnce’nin oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından sunulan Talat Sait Halman Çeviri Ödülü ve Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü’nün sahipleri belirlendi. 2018 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Alberto Manguel’in Dönüş adlı novellasını İngilizce aslından Türkçeye çeviren Ülker İnce’ye takdim edilecek. Seçici kurul ayrıca Mark Z. Danielewski’nin çetrefilli, bol oyunlu, kült romanı Yapraklar Evi’ni Türkçeye çevirmekteki cesareti ve başarısı sebebiyle Gökhan Sarı’ya da Jüri Özel Ödülü vermeye karar verdi. Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü ise iki çevirmene; Juniçiro Tanizaki’nin Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın adlı romanını Japonca aslından Türkçeye çeviren Sinan Ceylan ve Jose Ediardo Agualusa’nın Unutmanın Genel Teorisi adlı romanını Portekizce aslından Türkçeye çeviren Sevcan Şahin tarafından paylaşılacak.
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