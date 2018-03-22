Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    22-03-2018

						
Tanpınar: Mitos ve Ütopya Arasında Bir Sarkaç

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 9

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, "Tanpınar Konferansları" başlıklı buluşmaların altıncı ayağında Ekrem Işın'ı ağırlayacak. İstanbul'da Gündelik Hayat adlı kitabın yazarı olan Işın, "Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Doğu-Batı Sorunu" başlıklı bir tez çalışmasının da sahibi.
 
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi'ni hazırlayan ekipte de yer alan Işın, uluslararası tasavvuf tarihi araştırmalarında da danışmanlık yapmış bir isim.




24 Mart Cumartesi günü 15.00'da Tanpınar Merkezi bünyesindeki Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleşecek konuşma herkesin katılımına açık.
 
Ayrıntılı bilgi için: www.tanpinarmerkezi.com
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
George R. R. Martin’in bir romanı daha dizi oluyor!

						
Buz ve Ateşin Şarkısı serisi HBO tarafından Game of Thrones ismiyle televizyon ekranlarına uyarlanmadan önce, George R. R. Martin yalnızca sınırlı bir hayran kitlesine sahip, fantazya, korku, bilimkurgu türlerine meraklı okurların ismini bildiği bir yazardı. Günümüzdeyse onun isminin tüm dünyada ezbere bilindiğine şüphe yok.

						
					

					

					

										

					

						
British Council’dan dijital edebiyat platformu: “Keşfet”

						
Türkiye'den ve Birleşik Krallık'tan yazarlar arasında köprü kurmayı, her iki ülke edebiyatı arasındaki diyaloğu kolaylaştırmayı hedefleyen “Keşfet” projesi hayata geçti. 

						
					

					

					

										

					

						
Gezici yazarlık okulu: "Yazmanın İncelikleri"

						
Bir tür gezici yazarlık okulu hüvviyeti kazanan “Yazmanın İncelikleri” seminerleri, Beykoz Üniversitesi’nden sonra bu kez İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne konuk oluyor. Edebiyata ve kurmacaya, yazma deneyimine ilgi duyan her yaştan kişiye hitap eden bu kapsamlı seminer dizisi, farklı disiplinlerde kalem oynatan, deneyimli yazarlardan oluşan geniş bir kadroya sahip.


						
					

					

					

										

					

						
Artvin'in "kitap görünümlü" bir kütüphanesi oldu!

						
Kütüphane düşkünleri için binanın mimarisi de aslında ayrı bir önem taşır. Mimari, atmosferi değiştirir, atmosfer de içindekilerin ruh halini ve okuma ritimlerini... Artvin Çoruh Üniversitesi, tüm kitap tutkunlarının gönlünü çalacak bir projeye imza atmış görünüyor: Şekli üst üste konulmuş kitapları anımsatan bir kütüphane!

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Tanpınar: Mitos ve Ütopya Arasında Bir Sarkaç

					

				

				
				

					
George R. R. Martin’in bir romanı daha dizi oluyor!

					

				

				
				

					
British Council’dan dijital edebiyat platformu: “Keşfet”

					

				

								
				

					
Gezici yazarlık okulu: "Yazmanın İncelikleri"

					

				

								
				

					
Artvin'in "kitap görünümlü" bir kütüphanesi oldu!

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
 
Emily Gould ile söyleşi // Zeynep Şen


			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Tanpınar: Mitos ve Ütopya Arasında Bir Sarkaç
						
					
					
				

																

						2 - Fransızca kültür başkadır
						
					
					
				

																

						3 - Artvin'in "kitap görünümlü" bir kütüphanesi oldu!
						
					
					
				

																

						4 - J. K. Rowling’den yaşama şevkini yitirenlere öğütler
						
					
					
				

																

						5 - George R. R. Martin’in bir romanı daha dizi oluyor!
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap