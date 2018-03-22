Tanpınar: Mitos ve Ütopya Arasında Bir Sarkaç

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, "Tanpınar Konferansları" başlıklı buluşmaların altıncı ayağında Ekrem Işın'ı ağırlayacak. İstanbul'da Gündelik Hayat adlı kitabın yazarı olan Işın, "Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Doğu-Batı Sorunu" başlıklı bir tez çalışmasının da sahibi.
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi'ni hazırlayan ekipte de yer alan Işın, uluslararası tasavvuf tarihi araştırmalarında da danışmanlık yapmış bir isim.
24 Mart Cumartesi günü 15.00'da Tanpınar Merkezi bünyesindeki Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleşecek konuşma herkesin katılımına açık.
Ayrıntılı bilgi için: www.tanpinarmerkezi.com
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