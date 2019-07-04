TIME kapağında bir edebiyatçı: Colson Whitehead

Time Dergisi uzun yıllar sonra bir edebiyatçıyı kapağına taşıdı. Amerikan edebiyatının son dönemdeki en iyi isimlerinden 2017 Pulitzer ve Arthur C. Clarke ile 2016 Amerikan Ulusal Kitap ödülleri başta olmak üzere pek çok ödülün sahibi olan Colson Whitehead, yeni kitabı The Nickel Boys’da Amerika’nın ırkçı tarihinin nasıl yaşandığını etkileyici bir şekilde ele alıyor. 16 Temmuz’da satışa sunulacak kitap gerçek bir hikâyeye dayanıyor; Florida’da 111 yıl boyunca açık kalan bir ıslahevinde geçen hikâye Amerikan ırkçılık tarihinin de belgelerinden biri olarak görülüyor.