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    19-10-2016

						
Tolkien'den Orta Dünya'da geçen bir aşk hikayesi yolda

						

							
							

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Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'ten sonra JRR Tolkien okurlarını bir kez daha Orta Dünya'ya götürmeye hazırlanıyor. Fakat bu defa heyecan dolu bir macera değil, kalbe dokunan bir aşk hikayesi konumuz. JRR Tolkien'in ölümlü bir insanla ölümsüz bir Efl'in aşkını konu edinen yeni bir hikayesi önümüzdeki yıl yayınlanacak. HarperCollins tarafından yayınlanacak olan öykünün adı Beren and Luthien. Hikayede Luthien adlı güzel bir Elf kızına aşık olan Beren'in aşkına kavuşmak için Luthien'in babası   tarafından kendisine verilen imkansız bir görevi tamamlamaya çalışmasını anlatıyor. Hikaye bu yönüyle ünlü Ferhat ile Şirin gibi efsaneleri de hatırlatmıyor değil!
 
 
Hikaye Tolkien işaretçi olarak çalıştığı Somme'den döndükten sonra, 1917 yılında kaleme alınmış. Hikaye yazarın oğlu Christopher Tolkien tarafından düzenlendi ve Alan Lee tarafından resimlendi. Hikayeyle ilgili bir diğer ayrıntı da JRR Tolkien ve eşi Edith Tolkien'in Wolvercote Mezarlığı'nda bulunan mezar taşlarında Beren ve Luthien yazması.
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 
						

						

						
						
												

							
							

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