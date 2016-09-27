Truman Capote'nin külleri satıldı

Geçtiğimiz günlerde müzayedeye konacağı duyurulan Truman Capote'nin külleri açık artırma usulüyle satıldı. Capote'nin son günlerini de evinde geçirdiği yakın arkadaşları Joanne ve Johnny Carson'ın mirasçıları tarafından satışa çıkarılan külller 43.750 dolardan alıcı buldu. Küllerin yanı sıra ünlü yazarın vefat ettiği sırada üzerinde bulunan kıyafetler 6.400 dolara, reçeteli ilaçlarının şişeleri ise 9.280 dolara satıldı.
Kaynak: The Guardian
Truman Capote’nin külleri açık artırma ile satılacak
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