Tuluyhan Uğurlu “Mehmet Akif 145 Yaşında”

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy’un doğumunun 145’inci yıldönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde piyano resitali sunacak. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nda yapılacak olan etkinlik 25 Aralık Salı, 18.30’da başlayacak.
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