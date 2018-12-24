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    24-12-2018

						
Tuluyhan Uğurlu “Mehmet Akif 145 Yaşında” 

						

							
							

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Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy’un doğumunun 145’inci yıldönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde piyano resitali sunacak. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nda yapılacak olan etkinlik 25 Aralık Salı, 18.30’da başlayacak.

						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Tuluyhan Uğurlu “Mehmet Akif 145 Yaşında” 

					

				

				
				

					
Türkiye Yazarlar Birliği 40. Yıl Konseri

					

				

				
				

					
Mehmet Akif Ersoy'un Vefat Ettiği Ev Müze Oluyor

					

				

								
				

					
“Balkanlarda Barışın Dili Türkçe” Paneli

					

				

								
				

					
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Kardeşlik köprüydü, herkes yerinde durdukça yıkılmayacak bir köprü, ayakları ayaklarımız olan. İki yakamız bir arada olacaktı sabit oldukça kademlerimiz. Kardeşlik perdeydi, ayrı düşsek de yırtmayacağımız bir perde, sinema perdesi değildi fakat başkalarının üzerinde kendi filmlerini oynatacağı.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Edebi türler arasındaki tartışmaları her zaman büyük bir keyifle izlemişimdir. Bu tartışmalar arasında kuşkusuz, hangi türün daha eski olduğuna dair tartışma, yazarları, şairleri ikiye böler. Şairler, şiirin en eski edebi tür olduğu iddiasındadırlar. Hikâyeciler ise insanın “tahkiye” etme ihtiyacından dolayı hikâye türünü ilk insana kadar dayandırırlar.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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