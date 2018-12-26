Türk Edebiyatı Vakfı'nda “Babalar ve Oğullar Metaforuyla Asım’a Bakmak” Konferansı

Geleneksel Türk Edebiyatı Vakfı çarşamba sohbetlerinde bu hafta, Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem Dayanç, “Babalar ve Oğullar Metaforuyla Asım’a Bakmak” konulu bir konferans verecek. Program 26 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 17.00’da vakfın Sultanahmet’teki merkez binası konferans salonunda gerçekleşecek.
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