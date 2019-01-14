Türk Edebiyatında Tiryakilik: Ehlikeyfin Enfiyesi paneli

“Cibali Tütün Fabrikası: Emeğin Mekânı” sergisi kapsamında gerçekleştirilen “Cibali Sohbetleri” İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Fatih Tığlı ile devam ediyor. Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilecek panelin konusu “Türk Edebiyatında Tiryakilik: Ehlikeyfin Enfiyesi”. 15 Ocak Salı günü saat 16.00’da gerçekleşecek panelde enfiye; sanat, siyaset, iktisat, tarih ve en önemlisi de edebiyattan oluşan kültür çerçevesi üzerine temellendirilecek. Fatih Tığlı, ehlikeyif yazarların günlük hayatlarının bir parçası olarak enfiyenin, onların kalemleriyle satır aralarında nasıl yer bulduğunu, Osmanlı’dan başlayarak günümüze kadar uzanan bu şair ve yazarların kaleminden enfiyenin nasıl ele alındığını örneklerle gösterilecek.
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