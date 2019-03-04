Türk klasiklerinin yükselişi

Edebiyat dünyası Türk klasiklerini yeniden keşfediyor. Pek çoğumuzun edebiyat derslerinden aşina olduğu ama gerçek anlamda keşfedemediği Türk edebiyatı klasikleriyle yeniden buluşuyoruz. Yalnızca isimlerini iyi bildiğimiz yazarlar da değil, değeri yeterince anlaşılamamış önemli romanlar da yeniden okuyucuyla buluşma şansına kavuşuyor. Turkuvaz Kitap, Koç Üniversitesi Yayınları, Can Yayınları başta olmak üzere yayınevlerinin Türk klasiklerini yeniden keşfettiği bir dönem yaşıyoruz. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mahmut Yesari, Vedat Örfi Bengü, Fatma Fahrünnisa, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi yeniden keşfedeceğimiz değerli isimlerden bazıları.