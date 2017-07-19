Türkiye Polisiye Yazarları Birliği kuruldu

Türkiye Polisiye Yazarları Birliği, polisiye yazarlarının tek çatı altında toplanmasını sağlamak, polisiye yazarları arasında iletişim kurulmasına ve polisiye alanında nitelikli eserlerin üretilmesi için paylaşımlarda bulunulması için zemin oluşturmak için bir araya gelen yazarlar tarafından kuruldu.

Kuruluşunu sosyal medya üzerinden ilan eden birlik polisiye yazarlarını sosyal etkinliklerde, yazı atölyelerinde, festivallerde ve diğer edebiyat günlerinde okurlarla bir araya getirmek için muhtelif çalışmalar yapmayı da amaçlıyor.

Şimdiye dek Ahmet Ümit, Algan Sezgintüredi, Alper Canıgüz, Alper Kaya, Armağan Tunaboylu, Ayşe Erbulak, Barış Soydan, Başak Sayan, Çağan Dikenelli, Çağatay Yaşmut, Celil Oker, Cenk Çalışır, Deniz Gürsoy, Doruk Ateş, Elçin Poyrazlar, Ercan Akbay, Esmahan Aykol, Esra Türkekul, Gencoy Sümer, Gökçe İspi Turan, Gülce Başer, Günay Gafur, Hesna Onbaşı, Necati Göksel, Nuray Atacık, Oğuz Eren, Oğuzhan Aslan, Piraye Şengel, Sibel Köklü, Suphi Varım, Tuğba Sarıünal, Ulaş Özkan, Emrah Poyraz ,Verda Pars, Yaprak Öz, Zeynep Rade'nin üye olduğu birlik roman, hikaye, senaryo ve diğer şekillerde yayınlanmış en az bir polisiye eseri bulunan tüm yazarlara açık.

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