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    24-06-2019

						
Türkiye tarihi mirasına sahip çıkıyor 

						

							
							

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Dünyanın farklı coğrafyalarından tarihi eserlerin sergilendiği İngiliz müzelerine “geri ver” baskısı her geçen gün artıyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye, bir bölümü İngiltere müzelerinde sergilenen tarihi eserlerini geri almak için mücadele veriyor. Londra’da bulunan British Museum, Anadolu coğrafyasından pek çok değerli eserin sergilendiği müzelerden sadece biri. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde çeşitli ülkelerden gelen arkeologlar, araştırmacılar, misyonerler ve turistler tarafından ülkeye getirilen yüzlerce eserin sergilendiği müzede Mausolos anıt mezarı, Elgin mermerleri, Apollon'a ait üç büst, Bodrum kalesinden getirilen leopar heykelinin bir bölümü, Tanrıça Demeter Heykeli, Zeugma mozaikleri, milattan önce 1. yüzyıla ait üzerinde Kral Antiochus’un Herakles Verenthragna’yı selamlarken tasvir edildiği zeytinyağı üretmede kullanılan mermer silindir, Sidamara Lahidi’nden çalınan Eros’un başı bulunuyor.
						

						

						
						
												

							
							

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Ütopya fikrinin ortaya çıktığı Ortaçağ Batı’sı, insanlığa karanlık bir gelecek vaat etmesine rağmen, kendi topraklarında doğmuş “rahatsız ruhlar” eliyle her zaman temize çekildi. Birilerinin ütopyası, başka birilerinin distopyası oluyordu çünkü. Batı’nın en parlak ütopyası İngiltere’dir ve ne hikmetse ütopya dediğimiz tür de İngilizler eliyle pazarlanmıştır tüm dünyaya.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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