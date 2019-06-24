Türkiye tarihi mirasına sahip çıkıyor

Dünyanın farklı coğrafyalarından tarihi eserlerin sergilendiği İngiliz müzelerine “geri ver” baskısı her geçen gün artıyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye, bir bölümü İngiltere müzelerinde sergilenen tarihi eserlerini geri almak için mücadele veriyor. Londra’da bulunan British Museum, Anadolu coğrafyasından pek çok değerli eserin sergilendiği müzelerden sadece biri. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde çeşitli ülkelerden gelen arkeologlar, araştırmacılar, misyonerler ve turistler tarafından ülkeye getirilen yüzlerce eserin sergilendiği müzede Mausolos anıt mezarı, Elgin mermerleri, Apollon'a ait üç büst, Bodrum kalesinden getirilen leopar heykelinin bir bölümü, Tanrıça Demeter Heykeli, Zeugma mozaikleri, milattan önce 1. yüzyıla ait üzerinde Kral Antiochus’un Herakles Verenthragna’yı selamlarken tasvir edildiği zeytinyağı üretmede kullanılan mermer silindir, Sidamara Lahidi’nden çalınan Eros’un başı bulunuyor.
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