Türkiye Yazarlar Birliği'nin 40’ıncı yılı dolayısıyla sene başından itibaren çok sayıda faaliyet gerçekleştirildi. İlmî-fikrî bilgi şölenleri, edebi toplantılar, şiir şölenleri ile geçen yılın sonunda bir de 40’ıncı yıl konseri düzenlenecek.

Şiirin Zirvelerinde 40 Yıl, "Mehmet Akif Ersoy'dan Yahya Kemal Beyatlı'ya" konseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından 25 Aralık 2018 tarihinde, saat: 19.30'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonunda icra edilecek.

Sanat yönetmeni Nebahat Konu'nun yönetimindeki koro, 20’nci yüzyıldaki iki büyük şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirlerinden bestelenmiş birbirinden değerli eserleri seslendirecek. Konserde Mehmet Âkif Ersoy'un safahatından 41 beste ile 5 CD’lik albüm çalışmış bulunan Mehmet Kemiksiz de bestelediği eserlerden örnekler seslendirecek.