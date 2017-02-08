Tzvetan Todorov hayatını kaybetti

Edebiyat tarihçisi ve kuramcısı Tzvetan Todorov, 7 Şubat günü, 77 yaşında hayatını kaybetti. Ülkemizde de Poetikaya Giriş, Ya Sanat Ya Hayat, Fantastik: Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım ve Edebiyat Kavramı gibi yapıtlarıyla tanınan Tzvetan Todorov 1939 yılında Sofya'da doğmuştu. Yüksek öğrenimini Sofya Üniversitesi'nde Slav dilleri üzerine yapan Todorov'un diğer başlıca yapıtları arasında Düzyazının Poetikası, Simge Kuramları, Simgecilik ve Yorum ile Amerika'nın Fethi başlıklı kitapları bulunuyor...
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