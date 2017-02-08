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    08-02-2017

						
Tzvetan Todorov hayatını kaybetti

						

							
							

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Edebiyat tarihçisi ve kuramcısı Tzvetan Todorov, 7 Şubat günü, 77 yaşında hayatını kaybetti. Ülkemizde de Poetikaya Giriş, Ya Sanat Ya Hayat, Fantastik: Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım ve Edebiyat Kavramı gibi yapıtlarıyla tanınan Tzvetan Todorov 1939 yılında Sofya'da doğmuştu. Yüksek öğrenimini Sofya Üniversitesi'nde Slav dilleri üzerine yapan Todorov'un diğer başlıca yapıtları arasında Düzyazının Poetikası, Simge Kuramları, Simgecilik ve Yorum ile Amerika'nın Fethi başlıklı kitapları bulunuyor...
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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