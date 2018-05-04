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    04-05-2018

						
Üç önemli edebiyat ödülü sahibini buldu

						

							
							

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Duygu Asena Roman Ödülü

2007 yılından bu yana Doğan Kitap tarafından her yıl bir romana verilen Duygu Asena “Kadının Hâlâ Adı Yok” Roman Ödülü’nün bu yılki sahibi, İletişim Yayınları’ndan çıkan Gerçek Hayat adlı romanıyla Oylum Yılmaz oldu.

Seçici Kurul, Oylum Yılmaz’ı, “kendine has üslubu, etkileyici anlatımının yanı sıra Türkiye feminizm tarihi içerisinde önemli rol üstlenen yazarlara selam göndererek kadına ait görülen temel duyguları ilgi çekici kurgusuyla anlatması bakımından oybirliğiyle ödüle layık gördü."
 
 
 
Fakir Baykurt Öykü Ödülü

Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Fakir Baykurt Öykü Ödülü’ne Figen Alkaç’ın Doğan Kitap etiketiyle yayımlanan Israrı Kanadında adlı kitabı layık görüldü.


Jüri tarafından yapılan açıklamada, “Sosyolojik ögeleri insan ruhuna indirgeyerek edebiyatla bütünleştiren iyi bir kitap” olarak tanımlanan Israrı Kanadında,  Figen Alkaç’ın ikinci kitabı.
 
 
 
Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sion'lular Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 10. yılını dolduran NDS Edebiyat Ödülü'nü, Jean-Paul Didierlaurent Can Yayınları’ndan çıkan 6.27 Treni adlı romanıyla kazandı. Kitabın çevirmeni Aysel Bora da Çeviri Ödülü’nün sahibi oldu.


Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ödül töreni 9 Mayıs Perşembe günü Fransız Sarayı’nda yapılacak.
 
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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