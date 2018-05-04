Üç önemli edebiyat ödülü sahibini buldu

Duygu Asena Roman Ödülü



2007 yılından bu yana Doğan Kitap tarafından her yıl bir romana verilen Duygu Asena “Kadının Hâlâ Adı Yok” Roman Ödülü’nün bu yılki sahibi, İletişim Yayınları’ndan çıkan Gerçek Hayat adlı romanıyla Oylum Yılmaz oldu.



Seçici Kurul, Oylum Yılmaz’ı, “kendine has üslubu, etkileyici anlatımının yanı sıra Türkiye feminizm tarihi içerisinde önemli rol üstlenen yazarlara selam göndererek kadına ait görülen temel duyguları ilgi çekici kurgusuyla anlatması bakımından oybirliğiyle ödüle layık gördü."

Fakir Baykurt Öykü Ödülü



Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Fakir Baykurt Öykü Ödülü’ne Figen Alkaç’ın Doğan Kitap etiketiyle yayımlanan Israrı Kanadında adlı kitabı layık görüldü.





Jüri tarafından yapılan açıklamada, “Sosyolojik ögeleri insan ruhuna indirgeyerek edebiyatla bütünleştiren iyi bir kitap” olarak tanımlanan Israrı Kanadında, Figen Alkaç’ın ikinci kitabı.

Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü



Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sion'lular Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 10. yılını dolduran NDS Edebiyat Ödülü'nü, Jean-Paul Didierlaurent Can Yayınları’ndan çıkan 6.27 Treni adlı romanıyla kazandı. Kitabın çevirmeni Aysel Bora da Çeviri Ödülü’nün sahibi oldu.





Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ödül töreni 9 Mayıs Perşembe günü Fransız Sarayı’nda yapılacak.