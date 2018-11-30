Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    30-11-2018

						
Üç Silahşör, İstanbul'da İlk Kez Sahnelenecek

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 0

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Alexandre Dumas'nın unutulmaz eserinden uyarlanan balenin prömiyeri, 1 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleşecek.
 
 
Senaryo ve koreografisini, V. Murat balesindeki koreografileriyle, 4. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın Bale-Dans Koreografı" ve "Yılın Bale-Dans Yapımı" ödülünü alan Armağan Davran ile hazırlayan Volkan Ersoy, eserin ilk kez 2010'da Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde prömiyer yaptığını belirterek, "Bence İstanbul'a çok yakışacak, çok keyifli, heyecanlı bir eser. Hiç bale izlememiş kişiler için de izlenebilecek ideal bir eser olarak nitelendirebilirim" diye konuştu.
 
 
Tarihsel romanları ve oyunlarıyla haklı bir ün kazanan Alexandre Dumas'nın yükselişinde önemli bir role sahip olan "Üç Silahşör" 16’ncı yüzyıl Fransa’sında; Kardinal Richelieu ve XIII. Louis'nin saray entrikalarıyla, Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan isimli dört gözü pek şövalyenin maceralarını ele alıyor.
 
 
Üç Silahşör, 4, 6, 8, 18, 20 ve 22 Aralık ile 2 ve 4 Nisan 2019'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, 28 Mart'ta ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yeniden izleyiciyle buluşacak.
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Suriyeli Kadınlardan Umudun Renkleri Sergisi

						
Türkiye’de yaşayan 12 Suriyeli kadının, umudun renklerini işlediği sanat eserleri; Ankara Cermodern’de sergilenmeye başlandı. Savaşın izlerini boyalarla silmeye çalışan o kadınlardan Hanan; "Benim için umudun rengi sarı, umudun adı ise Türkiye. Bu tabloya umudum olan şefkatli Türkiye'yi çizdim.

						
					

					

					

										

					

						
Türkiye’nin İlk Kadın Fotoğraf Sanatçısı Yıldız Moran’ın Eserleri İstanbul Modern’de

						
 
 
İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, 2018’in son sergisinde Yıldız Moran’ın ilk defa gün ışığına çıkacak fotoğraflarının da yer aldığı bir seçki sunuyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nun sponsorluğunda gerçekleşen ve sanatçının 12 yıllık fotoğraf yolculuğunu yansıtan “Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı” adlı sergi sanatseverlerle buluşuyor.

						
					

					

					

										

					

						
Tarık Buğra’nın En Kapsamlı Biyografisi

						
Prof. Dr. Mehmet Tekin’in “Tarık Buğra: İtaatsiz Bir Taşralının Entelektüel Portresi” isimli biyografi kitabı Ötüken Neşriyat tarafından basıldı. Kitap, Tarık Buğra hakkındaki en kapsamlı çalışma olarak öne çıkıyor.
 

						
					

					

					

										

					

						
Maraşlı Lena Chamamyan Cemal Reşit Rey’de

						
Lena Chamamyan caz, folk, oryantal, fado, sufi, Afrika ve Latin ezgilerinin ahenkli birleşimiyle oluşan müziğiyle, İstanbullu müzikseverle buluşacak. Lena Chamamyan benzersiz bir tavırla Arap dünyası ve Ermenistan’dan Doğu şarkılarının geleneksel tarzlarını Batılı klasikler ile harmanlıyor, geleneksel Doğu enstrümanları ve armonilerini Batılı emsalleri ile kaynaştırıyor.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Suriyeli Kadınlardan Umudun Renkleri Sergisi

					

				

				
				

					
Üç Silahşör, İstanbul'da İlk Kez Sahnelenecek

					

				

				
				

					
Türkiye’nin İlk Kadın Fotoğraf Sanatçısı Yıldız Moran’ın Eserleri İstanbul Modern’de

					

				

								
				

					
Tarık Buğra’nın En Kapsamlı Biyografisi

					

				

								
				

					
Maraşlı Lena Chamamyan Cemal Reşit Rey’de

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Selim İleri ile edebiyat ve hayat hakkında

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Bir Ailenin En Uzun Yüzyılı 

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						3 - Yazarlardan ayrılık mektupları
						
					
					
				

																

						4 - Bir kadın ve bir psikiyatristten yaşama çağrı
						
					
					
				

																

						5 - Edebiyatdışı// Ölüme hayranlık duyuyorum
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap