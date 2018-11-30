Üç Silahşör, İstanbul'da İlk Kez Sahnelenecek

Alexandre Dumas'nın unutulmaz eserinden uyarlanan balenin prömiyeri, 1 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Senaryo ve koreografisini, V. Murat balesindeki koreografileriyle, 4. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın Bale-Dans Koreografı" ve "Yılın Bale-Dans Yapımı" ödülünü alan Armağan Davran ile hazırlayan Volkan Ersoy, eserin ilk kez 2010'da Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde prömiyer yaptığını belirterek, "Bence İstanbul'a çok yakışacak, çok keyifli, heyecanlı bir eser. Hiç bale izlememiş kişiler için de izlenebilecek ideal bir eser olarak nitelendirebilirim" diye konuştu.

Tarihsel romanları ve oyunlarıyla haklı bir ün kazanan Alexandre Dumas'nın yükselişinde önemli bir role sahip olan "Üç Silahşör" 16’ncı yüzyıl Fransa’sında; Kardinal Richelieu ve XIII. Louis'nin saray entrikalarıyla, Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan isimli dört gözü pek şövalyenin maceralarını ele alıyor.

Üç Silahşör, 4, 6, 8, 18, 20 ve 22 Aralık ile 2 ve 4 Nisan 2019'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, 28 Mart'ta ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yeniden izleyiciyle buluşacak.