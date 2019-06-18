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    18-06-2019

						
Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü Emily Ruskovich’in  

						

							
							

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Dünyanın en önemli edebiyat ödüllerinden olan Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü bu yıl ABD'li yazar Emily Ruskovich’e verildi. 1996 yılından beri her yıl İrlanda'nın başkenti Dublin'de verilen ödül Dublin Şehir Kütüphaneleri ve Dublin Kent Konseyi işbirliğiyle düzenleniyor. Ruskovich’in Şubat 2019’da Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan romanı Idaho, 100.000 avroluk para ödülünün sahibi oldu. Ödülü kazanan yazar aynı zamanda 100 bin avroluk bir ödüle de sahip oluyor. Ödülün bu yılki seçici kurulu yaptığı açıklamada Idaho’nun “müzik, şiir, edebiyat ve sanatın kurtarıcı ve iyileştirici potansiyeline dair bir başyapıt” olduğunu belirtti. 2015 yılına kadar Impac Dublin Edebiyat Ödülü adıyla verilen ödülü 2003 yılında Benim Adım Kırmızı ile Orhan Pamuk kazanmıştı. 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü Emily Ruskovich’in  

					

				

				
				

					
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Ütopya fikrinin ortaya çıktığı Ortaçağ Batı’sı, insanlığa karanlık bir gelecek vaat etmesine rağmen, kendi topraklarında doğmuş “rahatsız ruhlar” eliyle her zaman temize çekildi. Birilerinin ütopyası, başka birilerinin distopyası oluyordu çünkü. Batı’nın en parlak ütopyası İngiltere’dir ve ne hikmetse ütopya dediğimiz tür de İngilizler eliyle pazarlanmıştır tüm dünyaya.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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