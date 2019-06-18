Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü Emily Ruskovich’in

Dünyanın en önemli edebiyat ödüllerinden olan Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü bu yıl ABD'li yazar Emily Ruskovich’e verildi. 1996 yılından beri her yıl İrlanda'nın başkenti Dublin'de verilen ödül Dublin Şehir Kütüphaneleri ve Dublin Kent Konseyi işbirliğiyle düzenleniyor. Ruskovich’in Şubat 2019’da Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan romanı Idaho, 100.000 avroluk para ödülünün sahibi oldu. Ödülü kazanan yazar aynı zamanda 100 bin avroluk bir ödüle de sahip oluyor. Ödülün bu yılki seçici kurulu yaptığı açıklamada Idaho’nun “müzik, şiir, edebiyat ve sanatın kurtarıcı ve iyileştirici potansiyeline dair bir başyapıt” olduğunu belirtti. 2015 yılına kadar Impac Dublin Edebiyat Ödülü adıyla verilen ödülü 2003 yılında Benim Adım Kırmızı ile Orhan Pamuk kazanmıştı.