Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı başlıyor

Dünyanın en kapsamlı kitap fuarı olan ve okurların yanı sıra yayıncılık dünyasının profesyonellerini de bir araya getiren Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı bu yıl 19-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 100 ülkeden 7300 yayıncıyı bir araya getirecek olan fuarın bu yılki onur konuğu ise Kuzey Denizi kıyısında bulunan Flandre Bölgesi ve Hollanda. Hollanda Kralı Willem Alexander tarafından açılacak olan fuara Hollanda'dan 99 yazar konuk olacak. 300 binin üzerinde ziyaretçisi olması beklenen fuara Türkiye'den de birçok yayınevi katılıyor.