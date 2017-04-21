Uluslararası Man Booker Ödülü kısa listesi açıklandı

2005 yılından bu yana düzenlenen ve uluslararası edebiyat ödülleri arasında oldukça prestijli bir yere sahip olan Uluslararası Man Booker Ödülü'nün kısa listesi de açıklandı. Kısa liste bu yıl süpriz bir isim de içeriyor: Samanta Schweblin. İngilizcedeki ilk romanıyla kısa listeye kalmayı başaran Scweblin 39 yaşında ve listedeki en genç yazar.

(Samanta Schweblin)

Üstelik listedeki en kısa roman da Scweblin'e ait olan Fever Dream. Fever Dream hastanedeki ölüm döşeğinde genç bir oğlan çocuğuna geçmişini anlatan yaşlı bir kadının hikayesi. Aynı zamanda jüri başkanı da olan Uluslararası Edinburgh Edebiyat Festivai direktörü Nick Barley Fever Dream hakkındaki fikirlerini şu sözlerle ifade ediyor: "Olağanüstü, halüsinojenik, ateşli bir deneyim ve bir aceleyle 90 dakikada okuyabilir!"

Listedeki bir diğer yeni isim ise Norveçli yazar Roy Jacobsen. Jacobsen'ın ödüle aday olan romanı Unseen Norveç'te küçük bir adada yaşayan bir ailenin kuşaklarının izini sürüyor. Nick Barley bu romanım "muhtemelen en geleneksel romanlardan biri" olarak tanımlıyor.

13 kitap arasından seçilen 6 kitaplık kısa liste ise şöyle:

Compass - Mathias Enard, çeviren Charlotte Mandell



A Horse Walks Into a Bar - David Grossman, çeviren Jessica Cohen



The Unseen - Roy Jacobsen,çeviren Don Bartlett ve Don Shaw



Mirror, Shoulder, Signal - Dorthe Nors, çeviren Misha Hoekstra



Judas - Amos Oz, çeviren Nicholas de Lange



Fever Dream - Samanta Schweblin, çeviren Megan McDowell

50.000 sterlin değerindeki Uluslararası Man Booker Ödülü yazar ve çevirmen arasında paylaştırılıyor. Ödülün kazananı ise 14 Haziran 2017'de açıklanacak.

Kaynak: The Guardian