Umberto Eco'nun efsane romanı Gülün Adı dizi oluyor

Edebiyat eserleri birbiri ardına televizyona dizilerine uyarlanırken bir haber de Umberto Eco’nun çağdaş klasikler arasına giren romanı Gülün Adı’ndan (Il nome della rosa) geldi. 50 milyonun üzerinde satış yaparak tüm zamanların en çok satan romanları arasında giren Gülün Adı, usta oyuncu John Turturro’nun başrolünde mini bir diziye dönüşüyor. Roman daha önce başrolünde Sean Connery’nin olduğu bir sinema filmine uyarlanmış ve büyük ilgi görmüştü. Dizinin başrolünde John Turturro yer alacak. Turturro başrol teklifi geldikten sonra romanı okuduğunu ve çok etkilendiğini; sonrasında da “dizide yazarın dünyasının daha çok yer alması” koşuluyla teklifi kabul ettiğini söylüyor. Roma’da başlayan çekimler Roma, Abruzzo, Perugia ve Umbria’da devam edecek.
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