Ünlü şairlerin unutulmaz aşk dizeleri İş Sanat’ta

Bir şubat ayı klasiği haline gelen Aşk Şiirlerinden Seçmeler, şiir tutkunlarına romantik bir gece vadediyor. “Sende Ben İmkânsızlığı Seviyorum” başlıklı dinletiyi Atilla Birkiye hazırladı, Mehmet Birkiye sahneye uyarladı. Serdar Yalçın’ın piyanosu ve besteleri eşliğinde bir sanatçı lokali atmosferinde gerçekleşecek dinletide, modern şiirimizin ustaları Ahmed Hâşim, Nâzım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Oktay Rıfat, Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, İlhan Berk, Sabahattin Kudret Aksal, Necati Cumalı, Özdemir Asaf, Attilâ İlhan, Arif Damar, Can Yücel, Ümit Yaşar Oğuzcan, Turgut Uyar, Edip Cansever ve Cemal Süreya’dan seçilmiş şiirler yer alıyor. Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Metin Belgin ve Hakan Gerçek’in sesleriyle hayat vereceği dizeler, 11 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.30’da İş Sanat’ta yankılanacak.
Haber
Haber
Yorumlar
Yorum Gönder
Diğer Haber Yazıları
Fantastik edebiyatın en önemli isimlerinden J.R.R.Tolkien’in kendi adını taşıyacak biyografisinde yazarın hayatını Nicholas Hoult canlandıracak.
Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Man Booker, Man Grubu’nun sponsorluktan çekilmesiyle yeni bir dönemin eşiğinde.
Yazar Nermin Yıldırım’ın Hep Kitap’tan çıkan son romanı Misafir, Berlin Uluslararası Film Festivali’nin edebi eserleri filme uyarlayabilmek amacıyla Frankfurt Kitap Fuarı’yla ortaklaşa yürüttüğü Berlinale programına seçildi.
Yaşlı Adamın Savaşı ile ünlenen, Amerikan Bilimkurgu ve Fantezi Yazarları Topluluğu’nun Hugo ödüllü eski başkanı John Scalzi’nin uzun süredir beklediğimiz Sendrom (Lock In) serisi ilk kitabıyla Türkçede. Yaşlı Adamın Savaşı serisinden farklı bir evrende geçen bu seride yazar bize yeni bir geleceğin ve o gelecekteki tehlikelerin kapısını aralıyor.
Yeni yorum gönder