Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    01-02-2019

						
Ünlü şairlerin unutulmaz aşk dizeleri İş Sanat’ta 

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 0

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Bir şubat ayı klasiği haline gelen Aşk Şiirlerinden Seçmeler, şiir tutkunlarına romantik bir gece vadediyor. “Sende Ben İmkânsızlığı Seviyorum” başlıklı dinletiyi Atilla Birkiye hazırladı, Mehmet Birkiye sahneye uyarladı. Serdar Yalçın’ın piyanosu ve besteleri eşliğinde bir sanatçı lokali atmosferinde gerçekleşecek dinletide, modern şiirimizin ustaları Ahmed Hâşim, Nâzım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Oktay Rıfat, Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, İlhan Berk, Sabahattin Kudret Aksal, Necati Cumalı, Özdemir Asaf, Attilâ İlhan, Arif Damar, Can Yücel, Ümit Yaşar Oğuzcan, Turgut Uyar, Edip Cansever ve Cemal Süreya’dan seçilmiş şiirler yer alıyor. Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Metin Belgin ve Hakan Gerçek’in sesleriyle hayat vereceği dizeler, 11 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.30’da İş Sanat’ta yankılanacak.
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
J.R.R. Tolkien biyografisinde başrol Nicholas Hoult’un 

						
Fantastik edebiyatın en önemli isimlerinden J.R.R.Tolkien’in kendi adını taşıyacak biyografisinde yazarın hayatını Nicholas Hoult canlandıracak.

						
					

					

					

										

					

						
Man Booker yeni sponsorunu arıyor!

						
Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Man Booker, Man Grubu’nun sponsorluktan çekilmesiyle yeni bir dönemin eşiğinde.

						
					

					

					

										

					

						
Nermin Yıldırım’ın Misafir’i Books at Berlinale’de 

						
Yazar Nermin Yıldırım’ın Hep Kitap’tan çıkan son romanı Misafir, Berlin Uluslararası Film Festivali’nin edebi eserleri filme uyarlayabilmek amacıyla Frankfurt Kitap Fuarı’yla ortaklaşa yürüttüğü Berlinale programına seçildi.

						
					

					

					

										

					

						
Hugo ödüllü John Scalzi’nin Sendrom Serisi Türkçe’de 

						
Yaşlı Adamın Savaşı ile ünlenen, Amerikan Bilimkurgu ve Fantezi Yazarları Topluluğu’nun Hugo ödüllü eski başkanı John Scalzi’nin uzun süredir beklediğimiz Sendrom (Lock In) serisi ilk kitabıyla Türkçede. Yaşlı Adamın Savaşı serisinden farklı bir evrende geçen bu seride yazar bize yeni bir geleceğin ve o gelecekteki tehlikelerin kapısını aralıyor.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Ünlü şairlerin unutulmaz aşk dizeleri İş Sanat’ta 

					

				

				
				

					
J.R.R. Tolkien biyografisinde başrol Nicholas Hoult’un 

					

				

				
				

					
Man Booker yeni sponsorunu arıyor!

					

				

								
				

					
Nermin Yıldırım’ın Misafir’i Books at Berlinale’de 

					

				

								
				

					
Hugo ödüllü John Scalzi’nin Sendrom Serisi Türkçe’de 

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Handan İnci: "Tanpınar'ın Arşiv Metinlerini Hazırlayacağım"
 
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Ay Tiradı

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Kardeşlik köprüydü, herkes yerinde durdukça yıkılmayacak bir köprü, ayakları ayaklarımız olan. İki yakamız bir arada olacaktı sabit oldukça kademlerimiz. Kardeşlik perdeydi, ayrı düşsek de yırtmayacağımız bir perde, sinema perdesi değildi fakat başkalarının üzerinde kendi filmlerini oynatacağı.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Ibn Haldun’un Mukaddime’de üzerinde durduğu çevrenin ve yaşanılan şehrin insan üzerindeki etkisi, modern yazarların ve düşünürlerin de peşini bırakmamış bir tartışmanın konusudur. Walter Benjamin meşhur kitabı Pasajlar’da 19. yüzyıl Paris’inden ve Charles Baudelaire’in şiirlerinden yola çıkarak erken modernizmin izlerini sürer.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Uzak Âlemlerin Yerlisi; Yu Hua!
						
					
					
				

																

						2 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						3 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						4 - Odlar Diyarının Kuzgunu: Elçin Efendiyef!
						
					
					
				

																

						5 - Yazarlardan ayrılık mektupları
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap