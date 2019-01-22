Dünya edebiyatının büyülü kalemi Ursula K. Le Guin’i birinci ölüm yıldönümünde kediler üzerine yazdıklarıyla anıyoruz: “Bir zamanlar bir çift kedi tanımıştım; siyah olanı daima kanepedeki beyaz yastığa yaslanırdı, beyaz olansa yanımdaki siyah yastığa. Sadece kıllarını en iyi görünecekleri yerde bırakmak istediklerinden değildi bu, ki buna daima dikkat eder kediler. Nerede en güzel görüneceklerini de biliyorlardı.”