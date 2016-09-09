V for Vendetta'nın yaratıcısı emekli oluyor

Watchman ve V for Vendetta'nın yaratıcısı olarak tanıdığımız Alan Moore çizgi roman dünyasından emekli oluyor. İçinde bir milyondan fazla sözcük barındıran son romanı Jerusalem'in basın toplantısında konuşan Moore, emeklilik haberini birinci ağızdan doğruladı ve ardında 250'den fazla çizgi roman sayfası bıraktığını söyledi. Aslına bakarsanız bu emeklilik kararı yeni bir durum değil; Alan Moore 2014 tarihli bir röportajında da emekliye ayrılmayı düşündüğünden bahsetmiş ve artık onun yerine ortaya koyduğu eserlerin konuşmasını istediğini söylemişti.
Kaynak: The Guardian
Yeni yorum gönder