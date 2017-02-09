Vandalizmin cezası kitap okumak

Ashburn, Virginia'da tarihi bir okul binasına ırkçı ve antisemitist grafitilerle zarar veren iki gence kitap okuma cezası verildi. Sanıklara mahkeme tarafından 35 kitaplık bir liste verildi ve belli aralıklarla kitapları raporlamaları istendi. Mahkemenin sanıklardan okumalarını talep ettiği 35 kitaplık liste şöyle:
1. Mor Yıllar - Alice Walker
2. Native Son - Richard Wright
3. Exodus - Leon Uris
4. 4. Mitla 18 - Leon Uris
5. Trinity - Leon Uris
6. My Name Is Asher Lev - Chaim Potok
7. The Chosen - Chaim Potok
8. Güneş De Doğar - Ernest Hemingway
9. Gece - Elie Wiesel
10. Cadı Kazanı - Arthur Miller
11. Uçurtma Avcısı - Khaled Hosseini
12. Bin Muhteşem Güneş - Khaled Hosseini
13. Parçalanma - Chinua Achebe
14. Damızlık Kızın Öyküsü - Margaret Atwood
15. Bülbülü Öldürmek - Harper Lee
16.Kafesteki Kuş Neden Şakır Bilirim - Maya Angelou
17. The Immortal Life of Henrietta Lacks - Rebecca Skloot
18. Caleb’s Crossing - Geraldine Brooks
19. Tortilla Curtain - TC Boyle
20. En Mavi Göz - Toni Morrison
21. A Hope in the Unseen - Ron Suskind
22. Down These Mean Streets - Piri Thomas
23. Black Boy -Richard Wright
24. The Beautiful Struggle - Ta-Nehisi Coates
25. Eichmann in Jerusalem - Hannah Arendt
26. The Underground Railroad - Colson Whitehead
27. Reading Lolita in Tehran - Azar Nafisi
28. The Rape of Nanking - Iris Chang
29. Kafir - Ayaan Hirsi Ali
30. Yetimlerln Efendisi'nin Oğlu - Adam Johnson
31. Yardımcı - Kathryn Stockett
32. Ağla Sevgili Yurdum - Alan Paton
33. Artık Çok Geç - Alan Paton
34. A Dry White Season - Andre Brink
35. Ghost Soldiers - Hampton Sides
Sanıklar ayrıca Soykırım Müzesi'ni ve Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'ni de ziyaret etmek zorunda.
Kaynak: The Guardian
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