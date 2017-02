Vandalizmin cezası kitap okumak

Ashburn, Virginia'da tarihi bir okul binasına ırkçı ve antisemitist grafitilerle zarar veren iki gence kitap okuma cezası verildi. Sanıklara mahkeme tarafından 35 kitaplık bir liste verildi ve belli aralıklarla kitapları raporlamaları istendi. Mahkemenin sanıklardan okumalarını talep ettiği 35 kitaplık liste şöyle:

1. Mor Yıllar - Alice Walker

2. Native Son - Richard Wright

3. Exodus - Leon Uris

4. 4. Mitla 18 - Leon Uris

5. Trinity - Leon Uris

6. My Name Is Asher Lev - Chaim Potok

7. The Chosen - Chaim Potok

8. Güneş De Doğar - Ernest Hemingway

9. Gece - Elie Wiesel

10. Cadı Kazanı - Arthur Miller

11. Uçurtma Avcısı - Khaled Hosseini

12. Bin Muhteşem Güneş - Khaled Hosseini



13. Parçalanma - Chinua Achebe



14. Damızlık Kızın Öyküsü - Margaret Atwood



15. Bülbülü Öldürmek - Harper Lee



16.Kafesteki Kuş Neden Şakır Bilirim - Maya Angelou



17. The Immortal Life of Henrietta Lacks - Rebecca Skloot



18. Caleb’s Crossing - Geraldine Brooks



19. Tortilla Curtain - TC Boyle



20. En Mavi Göz - Toni Morrison

21. A Hope in the Unseen - Ron Suskind

22. Down These Mean Streets - Piri Thomas

23. Black Boy -Richard Wright

24. The Beautiful Struggle - Ta-Nehisi Coates

25. Eichmann in Jerusalem - Hannah Arendt

26. The Underground Railroad - Colson Whitehead

27. Reading Lolita in Tehran - Azar Nafisi

28. The Rape of Nanking - Iris Chang

29. Kafir - Ayaan Hirsi Ali

30. Yetimlerln Efendisi'nin Oğlu - Adam Johnson

31. Yardımcı - Kathryn Stockett

32. Ağla Sevgili Yurdum - Alan Paton

33. Artık Çok Geç - Alan Paton

34. A Dry White Season - Andre Brink

35. Ghost Soldiers - Hampton Sides







Sanıklar ayrıca Soykırım Müzesi'ni ve Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'ni de ziyaret etmek zorunda.

Kaynak: The Guardian