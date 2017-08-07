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    07-08-2017

						
The Walking Dead'in yemek kitabı yolda

						

							
							

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Dünyaca ünlü televizyon dizisi The Walking Dead izleyicilerinin karşısına bu kez bir yemek kitabı ile çıkmaya hazırlanıyor. Zombilerin cirit attığı dizinin yemek kitabındaki "korkunç" lezzetli tarifler arasında insan beyni tarifi yok elbette, fakat dizinin karakterlerinden Carol'ın ünlü kurabiyesinin tadını merak edenler için süpriz bir kurabiye tarifi var.
 
 
Dizinin yeni sezonunu beklerken bir yandan da bir zombi istilasında hayatta kalmanızı sağlayacak beceriler elde etmenizi sağlayacak yemek kitabının içinde yalnızca yemek tarifleri değil;  yiyecek aramaya, vahşi doğada avlanmaya ve acil durumlarda açık havada yemek pişirmeye dair de hayli ilginç bilgiler var.
 
Lauren Wilson tarafından yazılan ve Yunhee Kim tarafından fotoğraflanan The Walking Dead: The Official Cookbook and Survival Guide dizinin yeni sezonunun hemen öncesinde, 10 Ekim'de raflarda olacak.
 
 
 
 
Kaynak: EW
 
						

						

						
						
												

							
							

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