Washington'da dilbilim müzesi açılıyor

New York'ta bulunan National Museum of Mathematics'in ardından Amerika Birleşik Devletleri bu kez de bir dilbilim müzesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Washington D.C'de bulunan tarihi Franklin School'un içinde konumlanacak olan müze Planet Word adını taşıyor. Projenin başında ise The New York Times yazarlarından Tom Friedman'ın eşi Ann B. Friedman bulunuyor.
Ziyaretçilerinin dil konusundaki yetkinliklerini artırmayı hedefleyen müzenin ne tür bir konseptle yola çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Sadece İngilizce bilenlere değil, başka dilleri konuşanlara da hitap edeceği söylenen müze kapılarını 2019'da açacak.
(Ayrıntılı bilgi için Planet Word Museum)
Kaynak: The Atlantic
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