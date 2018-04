Women’s Prize kısa listesi açıklandı!

Kadın yazarlar tarafından kaleme alınmış İngilizce kurgu metinleri değerlendirmeye alan Women’s Prize’ın kısa listesi açıklandı. On altı kitaplık uzun listede yer alan Arundhati Roy, Nicola Barker, Fiona Mozley, Gail Honeyman, Jennifer Egan gibi ödül törenlerine aşina yazarlar kısa listeye kalamazken, New York’ta yaşayan gazeteci Elif Batuman’ın Pulitzer için de finale kalan romanı The Idiot son altı kitap arasında yer almayı başardı.



Türkçede Ecinniler adlı kitabıyla tanıdığımız Batuman’ın ilk romanı The Idiot, 90’larda üniversite okumak için ABD’ye gelen Selin’in edebiyat ve hayat arasında bir denge tutturmaya çalışmasını anlatıyor.



Farklı alanlardan gelen beş kadından, Sarah Sands, Catherine Mayer, Anita Anand, Imogen Stubbs ve Katy Brand’den oluşan jürinin bu yıl yeni seslere yer açması dikkat çekti. Ödülün favorilerinden biri olarak gösterilen Pakistan asıllı Britanyalı yazar Kamila Shamsie Home Fire adlı romanında Sofokles’in Antigone’sine modern bir yorum getiriyor.



Daha önce Zadie Smith, Lionel Shriver ve Andrea Levy gibi isimlerin kazandığı ödülün sahibi 6 Haziran’da belli olacak.



Kaynak: The Guardian